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Mersin'deki atölye yangınında, 8 gün sonra kayıp işçiye ait kemikler bulundu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2023
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Mersin’deki atölye yangınında, 8 gün sonra kayıp işçiye ait kemikler bulundu!

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında geçen akşam saatlerinde çıkan yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü. Yangına en yakın müdahalede bulunan itfaiye eri 30 yaşındaki Nazmi Çelikkaya, tavanın çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan ve 1 itfaiye erinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olduğu değerlendirilen 4' işçiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Yangından 8 gün sonra, kayıp olarak aranan işçiye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan mobilya imalathanesinde 19 Nisan günü akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine polis ekipleri de TOMA'larla alevlere müdahale ederek, itfaiye ekiplerine destek verdi. Saatler sonra kontrol altına alınan yangında 1 itfaiye eri ile 3 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yangından 8 gün sonra, kayıp olarak aranan işçiye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemikler incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Cesetleri tanınmayacak haldeki 3 işçi ile kemikleri bulunan işçi için DNA incelemesi yapılacak.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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