Mersin'deki atölye yangınında, 8 gün sonra kayıp işçiye ait kemikler bulundu!
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında geçen akşam saatlerinde çıkan yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü. Yangına en yakın müdahalede bulunan itfaiye eri 30 yaşındaki Nazmi Çelikkaya, tavanın çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan ve 1 itfaiye erinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olduğu değerlendirilen 4' işçiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Yangından 8 gün sonra, kayıp olarak aranan işçiye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.
Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan mobilya imalathanesinde 19 Nisan günü akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine polis ekipleri de TOMA'larla alevlere müdahale ederek, itfaiye ekiplerine destek verdi. Saatler sonra kontrol altına alınan yangında 1 itfaiye eri ile 3 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Yangından 8 gün sonra, kayıp olarak aranan işçiye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemikler incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Cesetleri tanınmayacak haldeki 3 işçi ile kemikleri bulunan işçi için DNA incelemesi yapılacak.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aldatmak Mualla kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı? Aldatmak Mualla Dicleli kimi canlandırıyor?
- DGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
- KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!
- Sandık görevlileri ne zaman belli olacak? 2023 seçim görevlileri açıklandı mı?
- Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL'ye SIFIR DAİRE! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank
- Jandarma uzman erbaş alımı açıklaması geldi! 2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...
- Emekli maaşını artıran yöntem çıktı! SGK - SSK emekli ayığı yükseliyor! SGK'ya bildirim yapılması kafi olacak! En düşük emekli maaşı...
- Doğalgaz hangi ay bedava, ücretsiz olacak 2023? Nisan 2023 doğalgaz faturaları ücretsiz mi olacak?
- 100 gramı şifa kaynağı! Kanseri yerle yeksan ediyor! Sağlığınızı zırh gibi koruyacak! O besin hakkında hiç bilmedikleriniz...
- SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 5000 gün...
- Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman, saat kaçta açılacak son dakika? Akkuyu Güç Santrali nerede, hangi ilde?
- EYT'siz erken emeklilik detayları geldi! 1800 prim günü ile hemen emekli olunacak! 41 - 42 - 43 - 44 yaşında 4A, 4B, 4C'li...