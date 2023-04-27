Mersin’deki atölye yangınında, 8 gün sonra kayıp işçiye ait kemikler bulundu!

Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan mobilya imalathanesinde 19 Nisan günü akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine polis ekipleri de TOMA'larla alevlere müdahale ederek, itfaiye ekiplerine destek verdi. Saatler sonra kontrol altına alınan yangında 1 itfaiye eri ile 3 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.