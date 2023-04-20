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Mersin'deki yangında itfaiye eri hayatını kaybetmişti! 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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Mersin’deki yangında itfaiye eri hayatını kaybetmişti! 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında dün akşam saatlerinde çıkan yangına çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü. Yangına en yakın müdahalede bulunan itfaiye eri 30 yaşındaki Nazmi Çelikkaya, tavanın çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan ve 1 itfaiye erinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olduğu değerlendirilen 4' işçiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin Sanayi Sitesi'nde, dün akşam saatlerinde, mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü.

Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgedeki bazı ekipler duruma müdahale etti.

Takviye ekiplerin de gönderildiği alandaki çalışmalarda, itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın cansız bedeni, enkaz altından çıkartıldı.

Çelikkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında kullanılamaz hale gelen mobilya fabrikasında ise çalışmalar sürüyor.

"4 KİŞİYE DE ULAŞILAMADIĞI BİLGİSİ GELDİ"

Yetkililerden olayla ilgili bilgi alan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, açıklamasında da "17.20 sıralarında Akdeniz ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi içerisinde bir işletmemizde yangın çıktı. Yangınla birlikte başta itfaiye olmak üzere AFAD, UMKE, ambulans ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çok yoğun bir şekilde yangın söndürme çalışması yapıldı. Tabi öncelikle yangının kontrol altına alınması gerekiyordu. O sırada da yangına en yakın müdahale eden itfaiye personelinden Nazmi Çelikkaya isimli çalışanımız göçük altında kaldı ve maalesef hayatını kaybetti." dedi.

Vali Pehlivan, "İtfaiye personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten özveriyle görevini yaparken, orada hayatını kaybetti. Yangında 4 kişiye de ulaşılamadığı bilgisi geldi. Şu anda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Orada soğutma çalışması devam ediyor. Bir yandan da arama çalışmaları devam ediyor. Öncelikle orada vatandaşlarımız varsa, onlara sağ ulaşmak istiyoruz ama bir şey söyleyemiyorum. Şu andaki bilgi, içeride 4 kişinin olduğu yönünde" diye konuştu.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiye ulaşmak için çalışmalara devam edildi.

Bugün sabahtan itibaren yapılan çalışmalarda 4 işçiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin diğer kişinin bulunması için de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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