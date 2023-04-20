Mersin’deki yangında itfaiye eri hayatını kaybetmişti! 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

"4 KİŞİYE DE ULAŞILAMADIĞI BİLGİSİ GELDİ"



Yetkililerden olayla ilgili bilgi alan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, açıklamasında da "17.20 sıralarında Akdeniz ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi içerisinde bir işletmemizde yangın çıktı. Yangınla birlikte başta itfaiye olmak üzere AFAD, UMKE, ambulans ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çok yoğun bir şekilde yangın söndürme çalışması yapıldı. Tabi öncelikle yangının kontrol altına alınması gerekiyordu. O sırada da yangına en yakın müdahale eden itfaiye personelinden Nazmi Çelikkaya isimli çalışanımız göçük altında kaldı ve maalesef hayatını kaybetti." dedi.