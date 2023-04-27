Şanlıurfa’da okulda dehşet! 16 yaşındaki liseli pompalı tüfekle...

VALİLİK AÇIRKLAMA YAPTI

Olaya ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden de yapılan açıklamada, "27.04.2023 günü Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak; okul öğrencilerinden 16 yaşındaki İ.D. isimli şahsın okula sigara ile girmek istediği, ancak okul yetkilileri tarafından okula alınmadığı belirlenmiştir.