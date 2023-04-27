Şanlıurfa’da okulda dehşet! 16 yaşındaki liseli pompalı tüfekle...
Kan donduran olay Şanlıurfa'da öğle saatlerinde meydana geldi. Sigara içtiği için kendisini uyaran müdür yardımcısı ile tartışan 16 yaşındaki lise öğrencisi İsa D., pompalı tüfek ile okulu bastı. İsa D.’nin açtığı ateşte 1'i öğrenci, 3 kişi yaralandı, İsa D. polis ekiplerince gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
Şanlıurfa'da yaşanan olay, öğle saatlerinde Ulubağ Mahallesi'ndeki özel bir lisede meydana geldi.
Tartışmanın ardından İsa D., evine gidip, pompalı tüfeği alarak geri döndü. İsa D., hedef gözetmeksizin güvenlik kulübesine ateş açtı.
İsa D.'nin ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
VALİLİK AÇIRKLAMA YAPTI
Olaya ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden de yapılan açıklamada, "27.04.2023 günü Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak; okul öğrencilerinden 16 yaşındaki İ.D. isimli şahsın okula sigara ile girmek istediği, ancak okul yetkilileri tarafından okula alınmadığı belirlenmiştir.
Yaşı küçük bu şahsın okuldan ayrılarak bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri döndüğü, ayağı ile okulun bahçe kapısını kırdığı, daha sonra hedef gözetmeksizin güvenlik kulübesine ateş ettiği olayda okulun müdür yardımcısı S.A., okulun güvenlik görevlisi G.M. ve okulda öğrenci olan H.A.'nın saçma ile yaralandığı tespit edilmiştir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!
- Sandık görevlileri ne zaman belli olacak? 2023 seçim görevlileri açıklandı mı?
- Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL'ye SIFIR DAİRE! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank
- Jandarma uzman erbaş alımı açıklaması geldi! 2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...
- Emekli maaşını artıran yöntem çıktı! SGK - SSK emekli ayığı yükseliyor! SGK'ya bildirim yapılması kafi olacak! En düşük emekli maaşı...
- Doğalgaz hangi ay bedava, ücretsiz olacak 2023? Nisan 2023 doğalgaz faturaları ücretsiz mi olacak?
- 100 gramı şifa kaynağı! Kanseri yerle yeksan ediyor! Sağlığınızı zırh gibi koruyacak! O besin hakkında hiç bilmedikleriniz...
- SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 5000 gün...
- Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman, saat kaçta açılacak son dakika? Akkuyu Güç Santrali nerede, hangi ilde?
- EYT'siz erken emeklilik detayları geldi! 1800 prim günü ile hemen emekli olunacak! 41 - 42 - 43 - 44 yaşında 4A, 4B, 4C'li...
- Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 27 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 3.500 engelli öğretmen ataması ne zaman sonuçlanır?