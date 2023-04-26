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Depremin üzerinden 79 geçti! İlginç görüntüler gelmeye devam ediyor: Duvarda asılı kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Depremin üzerinden 79 geçti! İlginç görüntüler gelmeye devam ediyor: Duvarda asılı kaldı

Depremin en fazla etkilediği Adıyaman'da zaman zaman ilginç görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Atatürk Bulvarı üzerinde yıkılan ve enkazı temizlenen binanın ikinci katında bulunan klozet yan binanın duvarında asılı kaldı.

Binlerce yapının yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da depremin izlerini silmek için yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da enkazın yüzde 95'i kaldırıldı. Depremin en fazla etkilediği Adıyaman'da zaman zaman ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde 6 katlı bir bina depremde tamamen yıkıldı. Bitişikteki bina yıkılmadı.

Binanın ikinci katındaki tuvaletin klozeti her iki binanın ortak kullandığı duvarda asılı kaldı. Duvarda asılı kalan ve zarar görmeyen klozet yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.

Aynı duvarda, üçüncü katta ise duşa kabinde bulunan aparatlar yer alıyor.

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