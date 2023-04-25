Yargıtay’dan emsal karar! Eşinin kilosuyla alay eden yandı

Sabah'ın haberine göre, "Kadın yararına maddi ve manevi tazminat koşulları gerçekleşmiş olup, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak bu isteklerin reddi doğru görülmemiştir" denildi.

Daire heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği hükümlerin bozulmasına karar verdi.