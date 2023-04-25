Yargıtay’dan emsal karar! Eşinin kilosuyla alay eden yandı
Zonguldak’ta yaşayan bir kadın, eşi tarafından şişmanlığıyla alay ettiğini öne sürdü. Mahkeme çifti eşit kusurlu buldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay, kararı bozarak erkeğin ağır kusurlu olduğuna ve nafaka ödemesine karar verdi. İşte ayrıntılar...
Zonguldak'ta yaşayan A.K. ve E.T., aralarındaki geçimsizlik nedeniyle yerel mahkemeye başvurarak boşanmak istediklerini belirtti. A.K., kocası E.T.'nin kendisine "oğlum", "popon sepet gibi" diyerek şişmanlığıyla alay ettiğini iddia etti. E.T. iddiaları reddese de mahkeme, A.K. ve E.T.'nin eşit kusurlu olduğuna hükmederek, A.K.'nin tedbir ve yoksulluk nafakası talebini reddetti.
Temyize giden dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı bozarak erkeğin ağır kusurlu olduğuna, kadın yararına tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerektiğine karar verdi.
Kararın gerekçesinde, "Boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kadın en azından eşinin maddi desteğini yitirmiş olup, bu vakıalar aynı zamanda kişilik haklarına saldırı niteliğindedir."
Sabah'ın haberine göre, "Kadın yararına maddi ve manevi tazminat koşulları gerçekleşmiş olup, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak bu isteklerin reddi doğru görülmemiştir" denildi.
Daire heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği hükümlerin bozulmasına karar verdi.
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