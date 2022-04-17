Sevgilisinin fotoğrafını paylaşana kötü haber! Yargıtay'dan emsal karar
Sosyal medya hesabından eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşan sanık hakkında verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü. Yüksek Mahkeme; sanığın 'kişisel veriyi hukuka aykırı yayma suçunu' oluşturduğuna hükmetti.
Bir dönem sevgili olan gençler ayrıldı. Genç kız, yarı çıplak fotoğrafını kendi Twitter hesabından paylaştı. Delikanlı ise, eski sevgilisinin fotoğrafını "Ahh gönlüm kırık ayna' Ama yaa bu tweettr daha neler gorucek:))))) hahah" ibareleri ile birlikte kendi sosyal hesabından paylaştı.
Genç kızın şikayeti üzerine delikanlı hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlali' suçundan dava açıldı. Mahkeme; genç kızın söz konusu fotoğrafı kendi hesabından paylaştığına dikkat çekti. Sanığın beraatine hükmetti. Kararı mağdur genç kız temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.
Yargıtay kararında, genç kızın yarı çıplak fotoğrafını kendi hesabından paylaşmasının, başka hesaplardan paylaşılacağı anlamına gelmeyeceği hatırlatıldı.
Kararda şöyle denildi: "Mağdura ait twitter hesabında mağdur tarafından paylaşılan mağdurun poz vermiş şekilde çektirdiği fotoğrafın, mağdurun başkalarının görmesini ve bilmesini talep etmeyeceği özel hayatına ilişkin görüntü olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerekirdi. 'Bahse konu fotoğrafının herkese açık şekilde sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında paylaştığı, katılanın herhangi bir kısıtlama yapmaması nedeniyle bu şekilde paylaştığı fotoğrafının başkaları tarafından görülmesinden ve paylaşılmasından rahatsızlık duymadığı, bu nedenle bahse konu fotoğrafın alınmasının ve yorum yapılmasının yüklenen suçu oluşturmayacağı' biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçelere dayalı olarak yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,yasaya aykırıdır.
Mahkeme kararının bozulmasına oy birliğiyle hükmedildi."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...
- Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Giresunspor BJK maçı hangi kanalda?
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 MEB açık lise 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman?
- Fitre ne zaman, kimlere verilir? Kardeşe, toruna, akrabaya fitre verilir mi? 2022 fitre miktarı ne kadar?
- Oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu açıkladı! Nemlendirici ya da ruj sürmek...
- 18 Nisan'da okul var mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? 2022 ara tatil kaç gün sürecek? MEB ara tatil takvimi
- Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? Son gelişmeler
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM değerlendirme sınavı son gün ne zaman?
- Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre ne zaman yapılacak? Umre ziyaretleri için tarih belli oldu
- Kritik toplantı: Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu?
- Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Öğretmen, hemşire...
- Bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER