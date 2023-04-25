Estetik ameliyat kabusla sonuçlandı! Yanık tedavisi diye gitti...

Genç adam dilekçesinde çektiği acılar sebebiyle ameliyat olduğu hastane dışında başka bir hastaneye başvurduğunda bu durumu öğrendiğini ve kendisinden habersiz takılan elektrotların büyük bir acı çekmesine neden olduğunu ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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