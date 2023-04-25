Estetik ameliyat kabusla sonuçlandı! Yanık tedavisi diye gitti...
Çocuk yaşta geçirdiği kazanın ardından vücudunda yanıklar oluşan 35 yaşındaki Oğuz Ö., ailesinin baskısıyla sayısız ameliyat geçirdi. Oğuz Ö., geçirdiği ameliyatlar sonrası çektiği acılar sebebiyle İstanbul Ataşehir'deki başka bir hastaneye başvurduğunda ise beynine uzaktan kontrol edilebilen pirinç büyüklüğünde elektrotlar ve metal klipsler takıldığını öğrendi. Mağdur genç, MR görüntüsüyle birlikte ortaya çıkan skandalın ardından, beynine elektrotları kendisinden habersiz takan doktorlardan şikayetçi oldu. İşte genç adamın hayatını kabusa çeviren olayın detayları...
BEYNİNE ELEKTROTLAR TAKILDI!
Sabah'ın haberine göre, her ameliyatından sonra büyük bir acı ve ıstırap yaşayan Oğuz, geçen günlerde yaşadığı ağrılar nedeniyle İstanbul Ataşehir'deki bir hastaneye başvurdu.
İddiaya göre acilen beyin MR görüntüsü çekilen Oğuz'un kafatasında pirinç büyüklüğünde uzaktan kontrol edilebilen küçük elektrolar ve metal klipsler tespit edildi.
Doktorlar tarafından durum gence bildirildiğinde ise Oğuz büyük bir şok yaşadı. Yine iddiaya göre mağdur genç, beynindeki elektrotlardan habersizdi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşadıkları sonrası MR görüntüleriyle savcılığa başvuran Oğuz Ö., elektrotları beynine kendisinden habersiz takan ve ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan şikayetçi oldu.
Genç adam dilekçesinde çektiği acılar sebebiyle ameliyat olduğu hastane dışında başka bir hastaneye başvurduğunda bu durumu öğrendiğini ve kendisinden habersiz takılan elektrotların büyük bir acı çekmesine neden olduğunu ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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