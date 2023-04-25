İstanbul’un göbeğinde vahşice katledilmişti! Cinayetin sebebi kan dondurdu
Korkunç cinayet geçen yıl 8 Mayıs günü İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Vahşice kalbinden silahla vurularak öldürülen 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt cinayetinin nedeni ortaya çıktı. Katil zanlısı 23 yaşındaki Emirhan K.'nin eski sevgilisi Tuana K. ile Nurullah Bozkurt'u birlikte görmesi ve kıskanması üzerine cinayeti işlediği öğrenildi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık katil zanlısının müebbet hapsini istedi. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...
İstanbul'da geçen yıl mayıs ayında sokak ortasında kalbinden vurularak öldürülen Nurullah Bozkurt cinayetinin sebebi kıskançlık çıktı. Olay, Kâğıthane Ortabayır Mahallesi'nde 20 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Yunus Ç., Nurullah Bozkurt ve Emirhan K. cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı.Taraflar arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık bir anda karıştı. Birbirine giren şahıslar, bir süre sonra yanlarında bulunan tabanca ile karşılıklı ateş etmeye başladı.
KALBİNDEN VURULARAK KATLEDİLDİ
Bu sırada Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak yola düştü. Silah seslerinin kesildiği anda, arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar Bozkurt'u caddede bulunan bir araçla özel bir hastaneye götürdü. Nurullah Bozkurt hastanede hayatını kaybetti. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Emirhan K . ve arkadaşı Yunus Ç., "kasten öldürme", "görevli memura mukavemet" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CİNAYETİN NEDENİ ESKİ KIZ ARKADAŞ ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede çıkan tartışmanın asıl sebebinin kız arkadaş mevzusu olduğu ortaya çıktı.
Olay günü Tuana K., ile Nurullah Bozkurt Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde geziyordu. Bu sırada Tuana K.'nin eski erkek arkadaşı Emirhan K., ikili görünce yanlarına gitti. Emirhan K., eski kız arkadaşına hitaben, 'Artık bununla mı takılıyorsun?' diyerek Nurullah Bozkurt'u darp etmeye başladı.
MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR
İddianamenin devamında kavganın ardından evine giden Nurullah Bozkurt kendisine yapılanı hazmedemeyince bu kez oturdukları ikametlerindeki silahı alarak Emirhan K.'nın yanına gitti ikili arasında yaşanan kavgada silahlar patladı. Nurullah Bozkurt kalbine gelen kurşunla hayatını kaybetti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesini tarafından kabul edilen iddianame sonrası şüpheliler Emirhan K. ve Yunus Ç. ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT kısmi emeklilik prim - yıl- yaş tablosu netleşti! SSK - Bağ-Kur farkı kalkıyor! Kadınlar 50 - 51 - 52, erkekler 55 - 56 - 57 yaşında emekli...
- Veda Mektubu hangi gün yayınlanıyor? Veda Mektubu yeni fragman çıktı mı? Son bölüm...
- Beşiktaş Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı, zaman çıkacak? BJK-GS derbi maçı bilet fiyatları...
- Askerlik yeri sorgulama: Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur? Mayıs ayı celp tarihleri açıklandı mı?
- 2023 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav yerleri, giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM ais.osym.gov.tr
- MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM.gov.tr...
- AÇIKLAMA GELDİ! Motorin fiyatlarında indirimle tablo değişti! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?
- Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN...İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 personel alımı listesi isim sorgulama! 25 Nisan iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK- NİHAİ İSİM LİSTESİ!
- BİM'de son Nisan fırsatı! Güncel aktüel ürün listesi çıktı! Katlanır vitesli bisiklet 2.599, Mama sandalyesi 379, Bebek kanguru 199 TL...
- ÖTV'SİZ İNDİRİMLİ TİCARİ ARAÇ FİYATLARI 2023! Taksi, minibüs için yeni KDV, MATRAH TABLOSU! ÖTV muafiyetli Doblo, Combo, Berlingo, Courier, Rifter...
- FB-İSTANBULSPOR MAÇI ÖZETİ | 24 Nisan Fenerbahçe-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
- Bir Küçük Gün Işığı ATV İzle | 24 Nisan Bir Küçük Gün Işığı 31. Bölüm full, kesintisiz seyret!