İstanbul’un göbeğinde vahşice katledilmişti! Cinayetin sebebi kan dondurdu

KALBİNDEN VURULARAK KATLEDİLDİ

Bu sırada Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak yola düştü. Silah seslerinin kesildiği anda, arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar Bozkurt'u caddede bulunan bir araçla özel bir hastaneye götürdü. Nurullah Bozkurt hastanede hayatını kaybetti. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Emirhan K . ve arkadaşı Yunus Ç., "kasten öldürme", "görevli memura mukavemet" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.