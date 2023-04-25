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İstanbul’un göbeğinde vahşice katledilmişti! Cinayetin sebebi kan dondurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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İstanbul’un göbeğinde vahşice katledilmişti! Cinayetin sebebi kan dondurdu

Korkunç cinayet geçen yıl 8 Mayıs günü İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Vahşice kalbinden silahla vurularak öldürülen 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt cinayetinin nedeni ortaya çıktı. Katil zanlısı 23 yaşındaki Emirhan K.'nin eski sevgilisi Tuana K. ile Nurullah Bozkurt'u birlikte görmesi ve kıskanması üzerine cinayeti işlediği öğrenildi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık katil zanlısının müebbet hapsini istedi. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

İstanbul'da geçen yıl mayıs ayında sokak ortasında kalbinden vurularak öldürülen Nurullah Bozkurt cinayetinin sebebi kıskançlık çıktı. Olay, Kâğıthane Ortabayır Mahallesi'nde 20 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Yunus Ç., Nurullah Bozkurt ve Emirhan K. cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı.Taraflar arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık bir anda karıştı. Birbirine giren şahıslar, bir süre sonra yanlarında bulunan tabanca ile karşılıklı ateş etmeye başladı.

KALBİNDEN VURULARAK KATLEDİLDİ

Bu sırada Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak yola düştü. Silah seslerinin kesildiği anda, arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar Bozkurt'u caddede bulunan bir araçla özel bir hastaneye götürdü. Nurullah Bozkurt hastanede hayatını kaybetti. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Emirhan K . ve arkadaşı Yunus Ç., "kasten öldürme", "görevli memura mukavemet" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİN NEDENİ ESKİ KIZ ARKADAŞ ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede çıkan tartışmanın asıl sebebinin kız arkadaş mevzusu olduğu ortaya çıktı.

Olay günü Tuana K., ile Nurullah Bozkurt Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde geziyordu. Bu sırada Tuana K.'nin eski erkek arkadaşı Emirhan K., ikili görünce yanlarına gitti. Emirhan K., eski kız arkadaşına hitaben, 'Artık bununla mı takılıyorsun?' diyerek Nurullah Bozkurt'u darp etmeye başladı.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamenin devamında kavganın ardından evine giden Nurullah Bozkurt kendisine yapılanı hazmedemeyince bu kez oturdukları ikametlerindeki silahı alarak Emirhan K.'nın yanına gitti ikili arasında yaşanan kavgada silahlar patladı. Nurullah Bozkurt kalbine gelen kurşunla hayatını kaybetti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesini tarafından kabul edilen iddianame sonrası şüpheliler Emirhan K. ve Yunus Ç. ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.

Husumet cinayetle bitti! Kalbinden vuruldu HUSUMET CİNAYETLE BİTTİ! KALBİNDEN VURULDU
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