Askerlik yeri sorgulama: Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur? Mayıs ayı celp tarihleri açıklandı mı?

"Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur? Mayıs ayı celp tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart / Nisan 2023 celp ve sevk dönemlerinin deprem nedeniyle ertelenmesinin ardından mayıs 2023 askerlik yerlerine gözler çevrildi. Peki, Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur? Mayıs ayı celp tarihleri açıklandı mı?