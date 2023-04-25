25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Askerlik yeri sorgulama: Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur? Mayıs ayı celp tarihleri açıklandı mı?

Askerlik yeri sorgulama: Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur? Mayıs ayı celp tarihleri açıklandı mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023
ABONE OL
Askerlik yeri sorgulama: Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur? Mayıs ayı celp tarihleri açıklandı mı?

"Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce gencin beklediği Mayıs ayı askerlik celp yerleri için gelecek açıklama büyük heyecanla bekleniyor. Nisan ayı yaklaşırken detaylar merak ediliyor. Peki, Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur? Mayıs ayı celp tarihleri açıklandı mı?

"Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur? Mayıs ayı celp tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart / Nisan 2023 celp ve sevk dönemlerinin deprem nedeniyle ertelenmesinin ardından mayıs 2023 askerlik yerlerine gözler çevrildi. Peki, Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur? Mayıs ayı celp tarihleri açıklandı mı?

ASKERLİK CELP TARİHLERİ NE ZAMAN?

06 Şubat 2023 tarihindeki depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden er ve bedelli askerlik statüsündeki yükümlülerin sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Er statüsünde 02 Mart 2023 ile 06 Nisan 2023 tarihlerinde sevk edilecek yükümlülerin sevkleri 04 Mayıs 2023 tarihine ertelenmiştir. Ertelemesi yapılan yükümlülerden tabi oldukları celp döneminde silahaltına alınmayı talep edenlerin askere sevkleri yapılacaktır.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ulaşabileceklerdir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA