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İstanbul’da akılalmaz olay! Midesine sakladığı uyuşturucu kapsülleri patladı hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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İstanbul’da akılalmaz olay! Midesine sakladığı uyuşturucu kapsülleri patladı hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı

İran'da midesine sakladığı uyuşturucu kapsüllerle İsveç'e gitmeye çalışan 63 yaşındaki Rupen Harotonian, İstanbul Havalimanı'nda pasaportunu kaybedince uçağı kaçırdı. Arnavutköy'de bir otele yerleşen İran asıllı İsveç vatandaşı Harotonian, midesindeki kapsüller patlayınca fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Harotonian'ın, ölmeden önceki anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

İran'da midesine sakladığı uyuşturucu kapsülleri ile İsveç'e gitmeye çalışan bir yolcu, İstanbul Havalimanı'nda pasaportunu kaybedince uçağı kaçırdı. Arnavutköy'de bir otele yerleşen 63 yaşındaki Rupen Harotonian, midesindeki uyuşturucu kapsüllerinden bazıları patlayınca fenalaştı. Harotonian, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

63 yaşındaki Rupen Harotonian, İran'dan bindiği uçak ile İstanbul Havalimanı'na geldi. Rupen Harotonian İsveç pasaportunu kaybedince aktarma yapacağı İsveç uçağına binemedi.

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİ İLE FENALAŞTI

Havalimanı yakınında Arnavutköy'de bir otele yerleşen Rupen Harotonian, kaybettiği pasaportu yeniden çıkarmak için işlemleri başlattı. Ancak ertesi gün akşam saatlerinde Harotonian konakladığı otelde karın ağrısı şikâyeti ile fenalaştı. Rupen Harotonian, otel görevlilerinden ambulansı aramasını istedi.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Rupen Harotonian, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan incelemenin ardından Rupen Harotonian'in midesinde yabancı cisimler fark edildi.

UYUŞTURUCU KAPSÜLLERİ PATLADI

Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Rupen Harotonian'ın midesindeki uyuşturucu dolu kapsüllerden bazıları çıkarılırken, durumun daha da ağırlaşması üzerine Rupen Harotonian entübe edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen İran asıllı İsveçli Rupen Harotonian, hayatını kaybetti.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ ANLARI KAMERADA

Rupen Harotonian'ın havalimanından çıktıktan sonra Arnavutköy'deki otele giriş yaptığı, fenalaştıktan sonra görevlilerden yardım istediği, kapıda acılar içinde kıvrandığı ve son olarak sağlık ekipleri eşliğinde ambulansa yürüdüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

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