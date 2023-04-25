İstanbul’da akılalmaz olay! Midesine sakladığı uyuşturucu kapsülleri patladı hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı

İran'da midesine sakladığı uyuşturucu kapsülleri ile İsveç'e gitmeye çalışan bir yolcu, İstanbul Havalimanı'nda pasaportunu kaybedince uçağı kaçırdı. Arnavutköy'de bir otele yerleşen 63 yaşındaki Rupen Harotonian, midesindeki uyuşturucu kapsüllerinden bazıları patlayınca fenalaştı. Harotonian, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.