Husumet cinayetle bitti! 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt kalbinden vuruldu!

Taraflar arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık bir anda karıştı. Silahlar peş peşe ateş alınca Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak ağır yaralı bir şekilde yola düştü.

Silah seslerinin kesildiği anda, arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar Bozkurt'u caddede bulunan bir araçla özel bir hastaneye götürdü. Nurullah Bozkurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.