Husumet cinayetle bitti! 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt kalbinden vuruldu!
İstanbul Kağıthane'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Sesleri duyup olaya müdahale etmek isteyen bekçilere de ateş eden saldırgan ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde 8 Mayıs günü meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Yunus Ç., Nurullah Bozkurt (22) ve Emirhan K. (23) cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı.
Taraflar arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık bir anda karıştı. Silahlar peş peşe ateş alınca Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak ağır yaralı bir şekilde yola düştü.
Silah seslerinin kesildiği anda, arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar Bozkurt'u caddede bulunan bir araçla özel bir hastaneye götürdü. Nurullah Bozkurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaşanan olayın ardından olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğün bağlı bekçiler, olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada Yunus Ç. isimli şahıs, bekçilere de ateş etmeye başladı. Bu sırada bekçiler karşılık vererek Yunus Ç.'yi ayağından vurup önce etkisiz hale getirdi ardından da yakalayarak gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yunus Ç., "kasten öldürme", "görevli memura mukavemet" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay sonra kaçan Emirhan K.'yı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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