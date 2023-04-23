Trafikte dönüş yoğunluğu! Akın akın geliyorlar her yer kilitlendi
Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Özellikle TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına gelirken, Trakya'dan İstanbul'a dönüş yolculuğunda da trafik durma noktasına geldi. Kocaeli'de ise ekipler trafiği havadan denetledi.
Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başlayınca TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi. Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı.
TEM Otoyolu İstanbul istikameti Düzce geçişinde yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. 3 şeritli yolda tüm şeritler dolarken, trafik polisleri yol güzergahında yoğun mesai harcıyor. Araçların kaza yapmaması için sürekli uyarılarda bulunan ekipler, akışın sürekli olmasını sağlıyor. TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik yer yer durma noktasına geldi.
AKIN AKIN DÖNÜYORLAR
Ramazan Bayramı'nın son gününde Trakya'dan dönüş yoluna geçen tatilciler Tekirdağ - İstanbul yolunda yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilini Trakya Bölgesindeki illerde geçirmek isteyen İstanbullu tatilcilerin bayramın son gününde dönüş yoluna geçmeye başlamasıyla Trakya'dan İstanbul yönüne trafik yoğunlukları oluşmaya başladı. Ramazan Bayramı'nın son gününde oluşan yoğunluklar sebebiyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olumsuz durumlara karşı sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. İstanbul yönüne trafik akışının ilerleyen saatlerde daha da artacağı bekleniyor.
TRAFİĞE HAVADAN DENETİM
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırlarında bulunan bölümünde jandarma helikopteri destekli trafik denetimi yaptı. 14 Nisan'da başlayan denetimlerde 2 bin 146 jandarma personeli görev yaparken, 36 bin 289 araç denetlendi. Denetimlerde bin 175 araca cezai işlem uygulandı, 245 araç trafikten menedilirken, 15 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik personeli, Ramazan Bayramı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Mi-17 tipi helikopterle trafik denetimi yaptı. Denetime Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Burhan Bedir, Otoyol Kısım Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Şahin katıldı.
Osmangazi Köprüsü bağlantı yolları ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul ve Sakarya arasındaki 113 kilometrelik kısmı havadan denetlendi. Zaman zaman trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergahta kural ihlali yapan araçları helikopterden belirleyen ekipler, kontrol noktasında bekleyen ekiplere bildirdi.
14 Nisan tarihinde başlayan denetimlerde 2 adet Mi-17 tipi jandarma helikopteri belirli aralıklarla görev yaparken, 19 farklı noktada da dron ile denetim yapıldı. 11 sivil personelin otobüslere binerek denetimi sürdürdüğü çalışmalarda, 254'ü trafik, 573'ü asayiş ekibi olmak üzere toplamda 2 bin 146 personel 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan bölgede bulunan kişilere cep telefonlarından trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme mesajı gönderildi. Yapılan çalışmalarda 36 bin 289 araç denetlenirken, bin 175 araca cezai işlem uygulandı. 245 araç çeşitli nedenlerle trafikten menedildi, 15 kişinin sürücü belgesine el konuldu.
43 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA TRAFİK KİLİT
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle bölgedeki araç kuyruğu yaklaşık 25 kilometreye kadar ulaştı.
Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde yollara akın eden vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Tatil için gittikleri memleketlerinden veya tatil beldelerinden dönüş yoluna geçen vatandaşların trafik çilesi yeniden başladı. Ankara-Samsun D200 karayolu üzerindeki araç kuyruğu 25 kilometreye kadar ulaştı. Yukarımahmutlar köyünden Ankara istikametindeki Irmak köyüne kadar uzanan araç trafiği, yoğunluk sebebiyle ilerlemekte güçlük çekti.
Yahşihan Kavşağı'nda ise trafik durma noktasına geldi. Kayseri istikametinden gelen araçlar da kilit kavşakta trafik yoğunluğuna takıldı. Polis ekipleri ise güzergah üzerindeki bazı noktalarda trafiğin akışını rahatlatmaya çalışırken, bir taraftan da maddi hasarlı kazalara müdahale ediyor. Ekipler, uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların GBT kontrollerini gerçekleştirip, araç evraklarını da kontrol ediyor. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
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