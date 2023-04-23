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Kuvvetli sağanak kapıya dayandı! Yurt geneline sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji duyurdu... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
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Kuvvetli sağanak kapıya dayandı! Yurt geneline sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji duyurdu... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını duyururken vatandaşları olası olumsuz koşullara karşı uyardı. Yapılan 5 günlük haritalı hava durumu paylaşımında başta İstanbul ve Ankara'da olmak üzere çok sayıda ilde yoğun yağışın beklendiği görüldü. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın beklendiği duyuruldu.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) kuzey kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Yozgat, Sivas), Orta Karadeniz (Ordu ve Tokat illeri, Samsun ve Amasya'nın doğusu) ile Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

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