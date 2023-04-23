Kocaeli'de kan donduran vahşet! Abisinin önce boğazını sonra cinsel organını kesti
Kocaeli'de yaşanan kardeş cinayetinde kan donduran yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Abisini uykusunda katleden şahsın abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği öğrenildi.
Kocaeli'de kardeş cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Abisini uykusunda vahşice katleden şahısın, abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.
Olay, dün Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4. katından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre Torun (29) ile abisi Murat Can Torun (32) arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında evden çıkan Emre T. sabah saatlerinde tekrardan adrese geldi.
Uyuyan ağabeyi Murat Can Torun'u bıçaklayarak öldüren Emre Torun daha sonra evden kaçtı. Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre Torun şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre Torun göz altına alındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Can Torun'u olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
KAN DONDURAN DETAY: BOĞAZINI VE CİNSEL ORGANINI KESMİŞ
Cinayet gerçekleştiği anda kardeşlerin babasının markette alışveriş yapmaya gittiği, annenin ise bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin göz altına alınan Emre Torun çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Emre Torun'un abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.
TELEFONU ARIZA YAPINCA KAMYONLA MAĞAZAYA DALMIŞ
Emre Torun'un altı yıl önce bir mağazadan aldığı telefonunu arıza yapması üzerine tekrardan mağazaya gittiği sıkıntısının çözülmemesine üzerine sinirlenerek kamyonla mağazanın duvarına çarptığı öğrenildi.
Kazanın ertesi günü durumu anlatan Emre Torun, "Mağazaya gittim. Kamyoneti de asfaltta çekemeyeceğim için girişe yakın bir yere çektim ve girdim içeri. İçeri girdikten sonra 'Yetkili bir kişiyle görüşebilir miyim' dedim. Ben bu telefonu buradan aldım ve elimde faturası vardı. İşte orada bana, 'Size yardımcı olamayız. Sizi başka yere göndereceğiz' dediler. Nasıl oldu ne bitti derken çıktım dışarı, sinirliydim, basmışım arabanın marşına, kaldırdım arabayı, sonra indim arabadan. Daha sonra olanlar oldu" dedi.
"BABAMSIZ GİTTİM, BÖYLE BİR SIKINTI OLDU"
Elektronik mağazaya girmeden önce çevredeki vatandaşları uyardığını belirten Torun, "Benim önümde araçlar vardı, ben de dedim ki 'Abicim çıkın buradan, dönerken çarpabilir'. Arabaları çektirdim. İnsanlara, 'Araba büyük, çarpabilir. Kendinize dikkat edin. Ben acemi şoförüm' dedim. Ben babamla gidiyordum geliyordum sıkıntı olmuyordu. Babamsız gittim, böyle bir sıkıntı oldu. Şuan babam beni eve almıyor, dışarıda kaldım" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sibel Can 3 kez bunu yaptı, 15 kiloyu silip attı! Kızıyla birlikte dal gibi kaldı! İşte ünlüleri iğne ipliğe çeviren diyet yöntemi!
- Ender Saraç tarifi verdi! En az Kardiyo kadar etkili! Ne göbek ne basen kalacak! 🍵Bu çay hepsine bay bay diyor...
- Polis alımı 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? EGM 10 BİN polis alımı başvuru şartları neler?
- Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
- Yarın okul var mı, yok mu? 24 Nisan Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...
- SSK, BAĞ-KUR, EYT, memur emeklisine haber geldi! Geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! Yeni miktarlar tek tek açıklandı
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sonuçları nasıl öğrenilir 2023?
- DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DSİ personel alımı sonuç ekranı açıldı mı?
- Kamu işçisine zam için kritik tarih! Masada rakamlar netleşti! Kamu işçilerine yeni zam teklifi ne kadar? 15.000 TL taban ücret + 15 refah payı...
- Yargı yeni bölüm ne zaman? 23 Nisan Yargı bayramda yayınlanacak mı, bu akşam var mı? 62.BÖLÜM FRAGMANI!
- EYT prim - gün çizelgesi çıktı! 1999 - 2000 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı gelecek! Staj, çıraklık sigorta
- Maaşlar baştan sona değişecek! Hesaplar yapıldı, o tarih işaret edildi! 2023 Temmuz takvimi netleşti! Asgari ücret, GSS primleri, işsizlik maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı...