21-23 Nisan İstanbul’da bedava olan yollar hangileri? Köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz otoyol ve köprü listesi 2023

Ramazan Bayramı ve ara tatilin birleşmesi tatil yapanlar için fırsat oldu. Ramazan Bayramı itibarıyla şehir değiştirmek ya da gezmek isteyenler otoyol ve köprü ücretlerini araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki bayramda hangi yollar ücretsiz?