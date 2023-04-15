Türkiye’ye yeni sağlık üssü! İşte 21. Şehir hastanesiyle ilgili merak edilenler | Hizmete açıldı

Başkan Erdoğan, "Bu hastaneler tertemiz, pırıl pırıl. Yani bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor ve huzur bulmayla birlikte de daha şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada biz şimdi sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes mesela konuşur, ne der? İşte Cleveland. Şu an bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'ı falan aştı." ifadelerini kullandı.