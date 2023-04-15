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Türkiye’ye yeni sağlık üssü! İşte 21. Şehir hastanesiyle ilgili merak edilenler | Hizmete açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2023 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
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Türkiye’ye yeni sağlık üssü! İşte 21. Şehir hastanesiyle ilgili merak edilenler | Hizmete açıldı

Kocaeli Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açıldı. 6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan hastanede; 218 poliklinik, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane yer alıyor. Öte yandan hastane depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olacak. İşte Kocaeli Şehir Hastanesi ile ilgili merak edilenler...

Kocaeli Şehir Hastanesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Türkiye'nin sağlık gücüne güç katacak Kocaeli Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılan şehir hastanesi ile Türkiye önemli bir yatırım daha kazandı.

1218 YATAK KAPASİTELİ

Şehir hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak planlandı.

30 DİYALİZ YATAĞI, 63 AMELİYATHANE...

218 polikliniğin açılacağı hastanede, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane ile hizmet verilecek.

1069 SİSMİK İZOLATÖR BULUNUYOR

Hastane ayrıca depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Dün Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastanelerinde vatandaşın huzur bulduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan, "Bu hastaneler tertemiz, pırıl pırıl. Yani bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor ve huzur bulmayla birlikte de daha şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada biz şimdi sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes mesela konuşur, ne der? İşte Cleveland. Şu an bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'ı falan aştı." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN ŞEHİR HASTANESİ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı, açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapılan Kocaeli Şehir Hastanesi'nin 1218 yatak, 218 poliklinik, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 63 ameliyathane ve depreme karşı 1069 sismik izolatör kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Paylaşımda hastaneye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Türkiye’nin 21’inci şehir hastanesi açılıyor TÜRKİYE'NİN 21'İNCİ ŞEHİR HASTANESİ AÇILIYOR
Başkan Erdoğan vatandaşı için hayal etti! Açılıyor... BAŞKAN ERDOĞAN VATANDAŞI İÇİN HAYAL ETTİ! AÇILIYOR...
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