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AKM’de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2023
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AKM’de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde dış cephe izolasyonu çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi AKM’ye sevk edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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