Kan donduran vahşet! Cani evlat annesini öldürdü babasını ağır yaraladı! Yer: Erzurum
Erzurum'da sabah saatlerinde kan donduran bir vahşet yaşandı. Üniversite öğrencisi bir genç, annesini öldürürken babasını ise ağır yaraladı. Saldırgan komşusu tarafından etkisiz hale getirilirken, polis ekipleri gözaltına aldı.
Erzurum'da birlikte yaşadığı annesini öldürüp, babasını ağır yaralayan Ahmet Yavuz Köşebent (25), yaralı olarak yakalanıp, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde meydana geldi.
Özçağrı Apartmanı C Blok 1'inci katta yaşayan Ahmet Yavuz Köşebent, henüz bilinmeyen bir sebeple annesi Serpil (57) ve babası Nevzat Köşebent (62) ile tartıştı.
Ahmet Yavuz Köşebent, mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. Oğlunun bıçak darbesiyle Serpil Köşebent hayatını kaybederken, baba oğluyla bir süre arbede yaşadı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak evden kaçan baba, karşı komşusunun evine sığındı. Saldırganın elinden bıçağı alarak etkisiz hale getiren komşu, daha sonra polise bilgi verdi.
Olay yerine gelen polis, babasıyla yaşanan arbede sırasında yaralanan Ahmet Yavuz Köşebent ve babası için ambulans istedi. Ağır yaralı baba ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Ahmet Yavuz Köşebent ise Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan baba Nevzat Köşebent'in mali müşavir olduğu yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle evinden çalıştığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Her gün 45 dakikasını ayırdı 22 kilo yağından kurtuldu! Ata Demirer'in diyet reçetesi... 5 ayda hayrete düşüren değişim!
- MSÜ açıklandı mı? 2023 MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? sonuc.osym.gov.tr
- Gelinim Mutfakta 13 NİSAN PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- 4/D'li kamu işçisi tediye TARİHLERİ | En az 3 bin 100 TL hesaplarda! 2. taksit için tarih netleşti! Nisan 2023 ilave tediye hangi tarihte, ne zaman?
- AYT-TYT-YDT (YKS) 2023 TAKVİMİ | YKS üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi tarihte?
- Harry Potter dizisi 1. sezon 1. bölüm ne zaman gelecek? İlk fragman geldi! Hangi kanalda/platformda yayınlanacak?
- ALES/1 2023 ne zaman, bu hafta sonu mu, hangi gün? Sınav süresi ne kadar, kaç soru? ALES giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama!
- 16 milyon emekliye bahar havası estirecek ekstra zam! 3'lü ödeme müjdesi ve ek zam! Yeni artış, refah payı ile hesaplanan örnek maaşlar!
- TOKİ Arsa Konya kura çekimi canlı izle! 13 Nisan 2023 Beyşehir, Derbent, Halkapınar, Karapınar müstakil arsa TAM LİSTE!
- Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili ertelenecek mi, kaç gün olacak?
- 13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...
- 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?