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2023 Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü? Kadir Gecesi ne zaman?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
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2023 Kadir Gecesi Ramazan’ın kaçıncı günü? Kadir Gecesi ne zaman?

2023 Kadir Gecesi tarihi netleşti! Ramazan Ayı'na girilmesiyle birlikte tarih araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Peki, Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geliyor? İşte 2023 Kadir Gecesi tarihi...

"Kadir Gecesi Ramazan'a mı denk geliyor?" sorusu müslüman alemi tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte Kadir Gecesi'nin tarihi merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadir Gecesi'nde bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenleyecek. İşte, Kadir Gecesi tarihi...

RAMAZAN'IN 27.GECESİ KADİR GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl nisan ayında idrak edilecek. 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ NE OLDU?

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresinde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİ FAZİLETİ NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'in bu gece indiği bildirilir. Bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

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