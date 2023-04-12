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Sosyal medyada gündem olmuştu! Ticaret Bakanlığı domatesleri çöpe döken iş yerine cezayı kesti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2023 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
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Sosyal medyada gündem olmuştu! Ticaret Bakanlığı domatesleri çöpe döken iş yerine cezayı kesti

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan "kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesi" olayının Antalya Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde mart ayında gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini ve bu iş yerine 77 bin 757 lira para cezası uygulanmasına yönelik idari işlem başlatıldığını duyurdu.

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