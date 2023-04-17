Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek 2023?
"Kadir Gecesi ne zaman?" sorusu islam alemi tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayının son günlerine girilirken, Kadir Gecesi tarihi merak konusu oldu. Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini paylaşmasının ardından tarih netlik kazandı.Peki, Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek 2023? İşte 2023 Kadir Gecesi tarihi
Ramazan ayının son günlerine girilirken, Kadir Gecesi tarihi merak konusu oldu. Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi'nin önemi ve faziletleri İslam alemi tarafından araştırılıyor. Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini paylaşmasının ardından netlik kazandı.Peki, Kadir Gecesi ne zaman,hangi tarihte? İşte 2023 Kadir Gecesi tarihi ve Kadir Gecesi ibadetleri...
2023 KADİR GECESİ TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl nisan ayında idrak edilecek. 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.
Kadir Gecesi'nden Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde bahsedilmektedir. Surede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gercesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim'e göre Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer almaktadır.
Ancak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğu ifade edilmekle beraber Ramazan Ayı'nın hangi gecesi olduğu net olarak ifade edilmemiştir. Bu durumda ise İslam alimleri Hz. Muhammed'in bu konuyla ilgili hadislerine bakıp Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın her gecesinde aranması gerektiğini vurgulamakla beraber, bu gecenin Ramazan Ayı'nın son on gecesinde bir olduğuyla ilgili genel kanaate varmıştır.
Yine Hz. Muhammed'in "Kadir gecesini Ramazan ayının son on günündeki gecelerde arayınız!" hadisini referans alan İslam uleması Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın 27. gecesi olduğu yönünde kesin olmamakla beraber genel kanaate ulaşmıştır. Ancak Ramzan Ayı'nın 27. gecesinde yer alma ihtimalini kuvetli bulan hemen tüm İslam bilginleri bunun kesinlik ifade etmediğini Ramazan Ayı'nın her gecesinde özellikle de son on gecesinde Kadir Gecesi'nin aranmasını ve buna göre Ramazan Ayı'nın tüm gecelerine Kadir Gecesi gibi bakılıp değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.
Tüm İslam Dünyası'nda ise Ramazan Ayı'nın 27. geceisinin Kadir Gecesi olduğu yönündeki kuvvetli inanç gereği inananlar genellikle Ramazan Ayı'nın 27. gecesini Kadir Gecesi kabul edip buna göre ibadet etmektedir. Takvimlerde ise bu inanca bağlı olarak Ramazan Ayı'nın 27. gecesi Kadir Gecesi olarak yer almaktadır.
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