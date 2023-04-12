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İstanbul'da Fatih'te aşırı yağış nedeniyle sur çöktü! Arama kurtarma çalışmaları yapılıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2023 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
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İstanbul’da Fatih’te aşırı yağış nedeniyle sur çöktü! Arama kurtarma çalışmaları yapılıyor

İstanbul Fatih'te aşırı yağış nedeniyle Silivrikapı'da bulunan surlarda çökme meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı olayda çökme yaşanan alanda arama çalışması yapılıyor. İşte ilk görüntüler ve detaylar...

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