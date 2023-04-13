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Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2023
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde Ispartakule mevkiide hafif ticari otomobil şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobil yanmaya başladı. Alev alev yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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