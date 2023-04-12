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İstanbul'da Fatih'te aşırı yağış nedeniyle sur çöktü! Arama çalışmaları sürüyor

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Giriş: 12.04.2023 19:09
İstanbul Fatih'te aşırı yağış nedeniyle Silivrikapı'da bulunan surlarda çökme meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı olayda çökme yaşanan alanda arama çalışması yapılıyor. İşte ilk görüntüler ve detaylar...
İstanbul’da Fatih’te aşırı yağış nedeniyle sur çöktü!
İstanbul'da Fatih'te aşırı yağış nedeniyle sur çöktü!
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