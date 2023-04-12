12 Nisan 2023, Çarşamba
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İstanbul'da Fatih'te aşırı yağış nedeniyle sur çöktü! Arama çalışmaları sürüyor
İstanbul Fatih'te aşırı yağış nedeniyle Silivrikapı'da bulunan surlarda çökme meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı olayda çökme yaşanan alanda arama çalışması yapılıyor. İşte ilk görüntüler ve detaylar...