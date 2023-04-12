Üsküdar’da gündüz vakti bıçaklı saldırı dehşeti! Kadın saldırgan bakkalı bıçakladı

Üsküdar'da bakkal sahibi, bıçaklı bir kadının saldırısına uğradı. Henüz sebebi bilinmeyen olayda karnından yaralanan bakkal sahibi hastaneye kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. O anlar ise cep bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.





Olay, saat 13.00 sıralarında Üsküdar Validei Atik Mahellesi Çinili Mescit Sokak üzerinde bulunan bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, elinde bıçak ile sokağa gelen kadın önce bakkal sahibi ile tartıştı.