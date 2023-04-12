Üsküdar'da gündüz vakti bıçaklı saldırı dehşeti! Kadın saldırgan bakkalı bıçakladı
Üsküdar'da bir bakkal, bıçaklı kadının saldırısına uğradı. Bıçaklı saldırının nedeni henüz bilinmezken, karnından yaralanan bakkal hastaneye kaldırıldı.
Üsküdar'da bakkal sahibi, bıçaklı bir kadının saldırısına uğradı. Henüz sebebi bilinmeyen olayda karnından yaralanan bakkal sahibi hastaneye kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. O anlar ise cep bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Üsküdar Validei Atik Mahellesi Çinili Mescit Sokak üzerinde bulunan bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, elinde bıçak ile sokağa gelen kadın önce bakkal sahibi ile tartıştı.
Çıkan tartışmanın ardından dükkana zarar veren saldırgan kadın iş yeri sahibini karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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