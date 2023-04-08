Başkan Erdoğan anaların duasında! 88 yaşındaki Leyla teyze Başkan Erdoğan’a seslendi: Fetih suresini okuyup yolluyorum

"FETİH SURESİ OKUYUP YOLLUYORUM"

Leyla teyze o görüntülerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenirken "Selamün aleyküm Başkanım Tayyip Bey. Ben Edirne'den Ayşekadın'dan Leyla Teyze. 88 yaşındayım. Size hep dua ediyorum. Fetih suresini okuyup yolluyorum. Anlatıyorum önüme gelene seni fakirlere bakıyorsunuz. Çok seviniyorum bütün insanlara yardım ediyorsunuz. İyi insansınız, Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullanarak Erdoğan'a dua etti.