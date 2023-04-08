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Başkan Erdoğan anaların duasında! 88 yaşındaki Leyla teyze Başkan Erdoğan'a seslendi: Fetih suresini okuyup yolluyorum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2023 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023
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Başkan Erdoğan anaların duasında! 88 yaşındaki Leyla teyze Başkan Erdoğan’a seslendi: Fetih suresini okuyup yolluyorum

Edirne'de yaşayan 88 yaşındaki Leyle teyzenin Başkan Erdoğan'a dua ettiği anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. Leyla teyze "Size hep dua ediyorum. Fetih suresini okuyup yolluyorum. Anlatıyorum önüme gelene seni fakirlere bakıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Görüntüleri paylaşan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise paylaşımına "Kocaman sevgisi ve duası hepimizi duygulandırdı." notunu düştü. İşte detaylar...

Edirne'de yaşayan 88 yaşındaki Leyla teyzenin sosyal medyadaki görüntüleri çok sayıda beğeni alırken binlerce kez paylaşıldı.

"FETİH SURESİ OKUYUP YOLLUYORUM"

Leyla teyze o görüntülerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenirken "Selamün aleyküm Başkanım Tayyip Bey. Ben Edirne'den Ayşekadın'dan Leyla Teyze. 88 yaşındayım. Size hep dua ediyorum. Fetih suresini okuyup yolluyorum. Anlatıyorum önüme gelene seni fakirlere bakıyorsunuz. Çok seviniyorum bütün insanlara yardım ediyorsunuz. İyi insansınız, Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullanarak Erdoğan'a dua etti.

HEPİMİZİ DUYGULANDIRDI

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba o görüntüleri sosyal medyadan paylaşırken "Bu sıcaklığı ve samimiyeti her zaman koruyacağız. Edirne'mizden 88 yaşındaki Leyla teyzemizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan kocaman sevgisi ve duası hepimizi duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan anaların duasında BAŞKAN ERDOĞAN ANALARIN DUASINDA

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