İstanbul’da o yollar trafiğe kapatılacak

BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI 8 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ AÇILIYOR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Başakşehir-Kayaşehir metromuzun açılışını 8 Nisan Cumartesi günü 16.30'da Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız." dedi.

Açılışa dair Twitter'dan adresinden paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın teşrifleriyle milletimizin hizmetine sunuyoruz.'' ifadelerini kullandı.