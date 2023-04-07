İstanbul'da o yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın (8 Nisan Cumartesi) gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açılış töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Açılışa dair Twitter'dan adresinden paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın teşrifleriyle milletimizin hizmetine sunuyoruz.'' ifadelerini kullandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Başakşehir'de düzenlenecek program nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda saat 09.00'dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.
Sürücüler, bu yollara alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanabilecek.
BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI 8 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ AÇILIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Başakşehir-Kayaşehir metromuzun açılışını 8 Nisan Cumartesi günü 16.30'da Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız." dedi.
Açılışa dair Twitter'dan adresinden paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın teşrifleriyle milletimizin hizmetine sunuyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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