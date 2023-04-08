Yol verme tartışması sonu oldu! Otoyol kenarında feci şekilde can verdi
Samsun’un Kavak ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışma sırasında Mustafa Demir’in hareket ettirdiği TIR ile kendi otomobili arasında sıkışan Adem Kaya, yaşamını yitirdi. Olayın ardından Demir gözaltına alındı.
Kavak ilçesi Toptepe mevkisinde dün gece, 55 SB 560 plakalı TIR'ın şoförü Mustafa Demir ile BJ-090-RX Fransa plakalı otomobilin sürücüsü Adem Kaya, yol verme tartışmasında birbirlerine korna ve selektör yaptı.
Kaya, Üçhanlar mevkisine geldiğinde otomobilini emniyet şeridine çekip, inerek TIR şoförünü beklemeye başladı. Demir de bir süre sonra bölgeye geldi. Aracındaki TIR şoförü ile aşağıdaki Demir arasında yeniden tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Mustafa Demir'in hareket ettirdiği TIR, Adem Kaya'ya çarptı. TIR ile otomobil arasında sıkışan Kaya, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından TIR şoförü Mustafa Demir, gözaltına alındı.
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