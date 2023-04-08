Yol verme tartışması sonu oldu! Otoyol kenarında feci şekilde can verdi





İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Olayın ardından TIR şoförü Mustafa Demir, gözaltına alındı.

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