Başkan Erdoğan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nı bugün açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yüzde 5 ilerleme seviyesinde devralınan ve aradan geçen sürede 7 gün 24 saat esaslı çalışmayla hizmete hazır hale getirilen Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı 8 Nisan Cumartesi yani bugün Başkan Erdoğan'ın teşrifleri ile açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Başakşehir-Kayaşehir metromuzun açılışını 8 Nisan Cumartesi günü 15.30'da Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız." dedi.