08 Nisan 2023, Cumartesi
Başkan Erdoğan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nı bugün açacak
İstanbul'a büyük önem veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayalindeki projeleri tek tek ve verdiği sözleri tutarak tam tarihinde hizmete açıyor. Bugün İstanbul tarihi bir ana daha sahne olacak. Fatih Sultan Mehmed Han'ın fethettiği bu güzide şehre yeni bir metro hattı daha AK Parti hükümeti tarafından kazandırılıyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne de uzanan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla vatandaşların kullanımına alınacak.
Giriş Tarihi: 08.04.2023 00:43 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 01:05
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