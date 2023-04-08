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Başkan Erdoğan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nı bugün açacak

İstanbul'a büyük önem veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayalindeki projeleri tek tek ve verdiği sözleri tutarak tam tarihinde hizmete açıyor. Bugün İstanbul tarihi bir ana daha sahne olacak. Fatih Sultan Mehmed Han'ın fethettiği bu güzide şehre yeni bir metro hattı daha AK Parti hükümeti tarafından kazandırılıyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne de uzanan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla vatandaşların kullanımına alınacak.

Giriş Tarihi: 08.04.2023 00:43 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 01:05
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Başkan Erdoğan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nı bugün açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yüzde 5 ilerleme seviyesinde devralınan ve aradan geçen sürede 7 gün 24 saat esaslı çalışmayla hizmete hazır hale getirilen Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı 8 Nisan Cumartesi yani bugün Başkan Erdoğan'ın teşrifleri ile açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Başakşehir-Kayaşehir metromuzun açılışını 8 Nisan Cumartesi günü 15.30'da Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız." dedi.

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Başkan Erdoğan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nı bugün açacak

Açılışa dair Twitter adresinden paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın teşrifleriyle milletimizin hizmetine sunuyoruz.'' ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR METROKENT METRO HATTI'NIN ÖZELLİKLERİ?
Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu'ndan başlayan 6,2 kilometrelik projede Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak mevcut.

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Başkan Erdoğan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nı bugün açacak

Tasarım hızı 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasitesi bulunan metro hattının özellikle şehir hastanesine ulaşmak isteyenler için büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

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Başkan Erdoğan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nı bugün açacak

Bakanlık tarafından 10 bin 250 metrelik tünel inşaatı, 295 metrelik viyadük imalatı, 11 bin 595 metrelik ray döşeme işlemi ve 32 bin 661 metrekarelik kapalı alan inşaatının gerçekleştirildiği metro hattı, son teknoloji elektromekanik ve sinyalizasyon imalatlarıyla da dikkati çekiyor.

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Başkan Erdoğan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nı bugün açacak

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı aynı zamanda diğer toplu taşıma modlarıyla da entegre olarak İstanbulluların ulaşımına büyük kolaylık sağlayacak.