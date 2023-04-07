Kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji gün vererek milyonları uyardı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde önümüzdeki günlerde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir'i etkisi altına alacak olan yağış hafta boyu sürebilir. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde önümüzdeki günlerde yoğun sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yağışın olacağı görüldü.
DOĞU BÖLGESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ YOLDA
07.04.2023 Cuma günü Doğu Anadolu'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YOĞUN FIRTINA BEKLENTİSİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen rüzgarın, bu gece ile yarın akşam saatleri arasında Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde etkisini göstereceği belirtildi.
Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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