Konya’da 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eşini katletmişti! O caninin ifadesi ortaya çıktı

Antalya'da yaşayan ve bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Yılmaz Gürpe, bir süre önce Konya'ya geldi.

Gürpe dün saat 19.00 sıralarında Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde kızıyla birlikte yürüyen 7 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki Ebru Gürpe'ye tabancayla ateş etti.