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Konya'da 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eşini katletmişti! O caninin ifadesi ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
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Konya’da 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eşini katletmişti! O caninin ifadesi ortaya çıktı

Kan donduran olay dün Konya'da meydana geldi. Ebru Gürpe, 7 yaşındaki kızının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşi Yılmaz Gürpe tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cani eşin ifadesi ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...

Antalya'da yaşayan ve bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Yılmaz Gürpe, bir süre önce Konya'ya geldi.

Gürpe dün saat 19.00 sıralarında Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde kızıyla birlikte yürüyen 7 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki Ebru Gürpe'ye tabancayla ateş etti.

Ebru Gürpe kanlar içinde yere yığılırken, Yılmaz Gürpe ise kızını otomobile bindirip bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ebru Gürpe, kurtarılamadı. Olay ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'Yaralama' ve 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan Yılmaz Gürpe, polisi arayıp teslim olacağını belirterek adresi verdi.

Polis, Gürpe'yi Topraklık Caddesi'ndeki evinde, suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

Otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edilen Ebru Gürpe'nin cenazesi, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine götürüldü.

İlk ifadesinde 'Eşimle aramızda şiddetli geçimsizlik vardı' dediği belirtilen Yılmaz Gürpe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gürpe çiftinin 12 yaşındaki oğlu ile 7 yaşındaki kızının devlet korumasına alındığı bildirildi.

ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINDA

Gürpe çifti, geçen yıl en büyük çocukları olan 13 yaşındaki kızları Jale Gürpe'nin kaybolmasının ardından kızlarının bir an önce bulunmasını istemişti. Polisin çalışmasıyla Jale Gürpe bulunarak ailesine teslim edilmişti. Jale Gürpe'nin ise Antalya'da akrabalarının yanında olduğu öğrenildi.

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