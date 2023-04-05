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İstanbul'da 18 milyonluk hırsızlık! 4 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2023
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İstanbul’da 18 milyonluk hırsızlık! 4 kişi yakalandı

İstanbul'da bir mücevher mağazasına giren hırsızlar, 18 milyon lira değerinde altın ve pırlanta çaldı. Hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

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