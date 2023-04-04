Konya’da sokak ortasında cinayet! Çocuğunun gözü önünde katletti

Olayda ağır yaralanan Ebru G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ebru G. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise çevrede inceleme yaptı.