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Esenyurt'ta kimyasal sızıntı iddiası! 11 işçi hastanelik oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
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Esenyurt’ta kimyasal sızıntı iddiası! 11 işçi hastanelik oldu

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir sanayi sitesinde kimyasal sızıntı olduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 11 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelere götürüldü.

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