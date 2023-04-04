11 TL eksik kira ödedi evinden oldu! Mahkeme kiracıya tahliye kararı verdi

Geçen mart ayında kararını veren hakim, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiği gerekçesiyle ev sahibi S.F.'yi haklı bulup, E.T.'nin evden tahliyesine karar verdi. E.T.'nin avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Ev sahibi S.F.'nin avukatı Mürsel Yiğit, Kiraların anlaşılan rakam üzerinden net olarak yatırılması gerekiyor. Bu nedenle kiracılar, banka yoluyla kira bedellerini gönderirken dikkat etmeli. Banka komisyon miktarının kesinlikle kira bedelinden düşülmemesi gerekiyor. 5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz dedi.