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Son dakika! Burdur ve Antalya'da peş peşe depremler | AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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Son dakika! Burdur ve Antalya’da peş peşe depremler | AFAD son depremler

Son dakika haberleri... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Burdur'un Bucak ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 8.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada ise Antalya Döşemealtı'nda 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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