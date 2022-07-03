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Haberler Galeri İzmir’de korkutan görüntü: Kıyılar deniz marulu ve yeşile büründüUzman isimden CHP'li belediyeye sert eleştiri

İzmir’de korkutan görüntü: Kıyılar deniz marulu ve yeşile büründüUzman isimden CHP'li belediyeye sert eleştiri

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde denizin üzeri yeşil örtüyle kaplandı. Halk arasında 'deniz marulu' olarak isimlendirilen yosunların yol açtığı görüntünün sürpriz olmadığını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Temiz körfezde bu olmaz. Avrupa'nın en iyi arıtma sistemlerine sahibiz ama denizimiz hala kirli. Bu kirlilik önlenmediği sürece bu tür durumları çok çok yaşarız" şeklinde konuştu. Yaşar, açıklamalarının devamında, "Çiğli'de çok iyi arıtma tesislerimiz var. Ama artık belediye bazı konularda yeterli özeni göstermiyor." sözleriyle CHP'li belediyeyi eleştirdi.

Giriş Tarihi: 03.07.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 16:37
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İzmir’de korkutan görüntü! Kıyılar deniz marulu ve yeşile büründü!Uzman isimden CHP’li belediyeye sert eleştiri

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde denizin yüzeyi, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' isimli yeşil renkli yosunlarla kaplandı.

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İzmir’de korkutan görüntü! Kıyılar deniz marulu ve yeşile büründü!Uzman isimden CHP’li belediyeye sert eleştiri

Daha önce pek çok kez İnciraltı ile Karşıyaka sahillerinde rastlanan deniz marulu, Bostanlı sahilini de yeşile bürüdü.

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İzmir’de korkutan görüntü! Kıyılar deniz marulu ve yeşile büründü!Uzman isimden CHP’li belediyeye sert eleştiri

Deniz marullarının kuraklığa bağlı olarak gün yüzüne çıktığını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, denizdeki kirliliğin artması ve arıtma tesislerinin yetersiz kaldığının altını çizdi.

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İzmir’de korkutan görüntü! Kıyılar deniz marulu ve yeşile büründü!Uzman isimden CHP’li belediyeye sert eleştiri

"BELEDİYE YETERLİ ÖZENİ GÖSTERMİYOR"

Prof. Dr. Yaşar, "Bu görüntü sürpriz değil. Bu yıl son 80 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Ege'de mart ayında yüzde 35, nisanda yüzde 60, mayısta ise yüzde 53 eksik yağmur yağdı. Denizde zaten taze su girişi yok. Evsel ve fabrika atıklarının yani arıtılmayan suların artmasıyla bu marullar ortaya çıkıyor. Bu durumla genelde nisan sonu mayıs başı ile ekim sonu kasım başında karşılaşırdık. Son 4-5 yıldır bu durum kronikleşti. Bunun nedeni körfez çok kirli. Gerçekten artık kapasitesinin çok üzerine çıkmış durumda. Çiğli'de çok iyi arıtma tesislerimiz var. Ama artık belediye bazı konularda yeterli özeni göstermiyor. Temmuz ayının başında bunu görmek çok şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

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İzmir’de korkutan görüntü! Kıyılar deniz marulu ve yeşile büründü!Uzman isimden CHP’li belediyeye sert eleştiri

"DENİZDE SANKİ BU BİTKİLER İÇİN HALİL İBRAHİM SOFRASI KURULMUŞ GİBİ"

Denizi bir tarlaya benzeten Prof. Dr. Yaşar, "Bir tarlaya fazla gübre atarsanız o tarladaki tüm ürünü yakarsınız. Bizim körfezimiz Akdeniz'in en zengin körfezlerinden biridir. Hem evsel atık hem de fabrikalardan arıtılmadan akan suyun birleşmesiyle deniz marulu ortaya çıkıyor. Zaten bu yıl sürekli olarak denizde renk değişimi vardı. Deniz biraz mavileşiyor biraz pembeleşiyordu. Denizde besin çok fazla olunca, marul gibi bu bitkiler hızlı büyüyor. Denizde sanki bu bitkiler için Halil İbrahim sofrası kurulmuş gibi. Bu besin bitmediği sürece bu bitkiler bitmez" dedi.