İzmir’de korkutan görüntü: Kıyılar deniz marulu ve yeşile büründüUzman isimden CHP'li belediyeye sert eleştiri

"DENİZDE SANKİ BU BİTKİLER İÇİN HALİL İBRAHİM SOFRASI KURULMUŞ GİBİ"

Denizi bir tarlaya benzeten Prof. Dr. Yaşar, "Bir tarlaya fazla gübre atarsanız o tarladaki tüm ürünü yakarsınız. Bizim körfezimiz Akdeniz'in en zengin körfezlerinden biridir. Hem evsel atık hem de fabrikalardan arıtılmadan akan suyun birleşmesiyle deniz marulu ortaya çıkıyor. Zaten bu yıl sürekli olarak denizde renk değişimi vardı. Deniz biraz mavileşiyor biraz pembeleşiyordu. Denizde besin çok fazla olunca, marul gibi bu bitkiler hızlı büyüyor. Denizde sanki bu bitkiler için Halil İbrahim sofrası kurulmuş gibi. Bu besin bitmediği sürece bu bitkiler bitmez" dedi.