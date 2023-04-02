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Son dakika: Kastamonu'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk detayları açıkladı! 2023 son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2023 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
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Son dakika: Kastamonu’da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk detayları açıkladı! 2023 son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Saat 00.24'te yaşanan depremin derinliği 11.83 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi.

Saat 00.24'te yaşanan depremin derinliği 11.83 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

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