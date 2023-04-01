Adana’da kayınpederini vuran şahıs kaçarken kaza yapıp öldü

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden yola savrulan Karagöz'ü, ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karagöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.