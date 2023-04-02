EXXEN çöktü mü, neden açılmıyor? Telefon, TV Giriş sorunu ne zaman çözülür? 2 Nisan Exxen SON DAKİKA

1. Çözüm Yolu:

Öncelikle uygulayacağınız çözüm yolu internet bağlantınızı kontrol etmek olmalı. İnternet bağlantınızdan veya modeminizden kaynaklanan bir sorun yaşıyorsanız; modeminize reset atabilirsiniz ya da internet sağlayıcınızla görüşebilir ve mobil veri kullanımına geçmeyi deneyebilirsiniz.

2. Çözüm Yolu:

Sorun internet tarayıcınıza bağlı DNS ve gizlilik ayarlarından kaynaklı olabilir bu nedenle ikinci olarak uygulayabileceğiniz yöntem; farklı bir taracıyıdan Exxen platformuna bağlanmayı denemek, tarayıcınızın yeni bir sürümü yayınlanmış ise güncellemek ve tekrar başlatmak olacaktır.