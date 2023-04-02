02 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri EXXEN çöktü mü, neden açılmıyor? Telefon, TV Giriş sorunu ne zaman çözülür? 2 Nisan Exxen SON DAKİKA

EXXEN çöktü mü, neden açılmıyor? Telefon, TV Giriş sorunu ne zaman çözülür? 2 Nisan Exxen SON DAKİKA

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2023 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
ABONE OL
EXXEN çöktü mü, neden açılmıyor? Telefon, TV Giriş sorunu ne zaman çözülür? 2 Nisan Exxen SON DAKİKA

Son dakika haberleri... EXXEN dijital platformuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorunla karşılaştılar. Film ve dizi gibi içerikleri kullanıcısına sunan Exxen platformunun neden açılmadığı araştırılıyor. Peki EXXEN çöktü mü, neden açılmıyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

EXXEN çöktü mü sorusunun yanıtı kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Platforma üye olan vatandaşlar 2 Nisan saat 11.00'dan itibaren telefon ve televizyon üzerinden uygulamaya giriş problemi yaşamaya başladı. Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yorum yapan kullanıcılar sorunun ne zaman çözüleceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki EXXEN düzeldi mi, neden açılmıyor?

EXXEN ÇÖKTÜ MÜ?

Exxen'de son saatlerde ara ara erişim sorunu yaşanıyor. Exxen'de "Sunucu şu an yanıt vermiyor" hatası görüldü. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

EXXEN NEDEN AÇILMIYOR, NE YAPMALIYIM?

Exxen'i kimi kullanıcılar bilgisayar üzerinden, kimi kullanıcılar da televizyon üzerinden açamıyor.

Sorunu aşağıda sıraladığımız adımları uygulayarak çözebilirsiniz;

1. Çözüm Yolu:

Öncelikle uygulayacağınız çözüm yolu internet bağlantınızı kontrol etmek olmalı. İnternet bağlantınızdan veya modeminizden kaynaklanan bir sorun yaşıyorsanız; modeminize reset atabilirsiniz ya da internet sağlayıcınızla görüşebilir ve mobil veri kullanımına geçmeyi deneyebilirsiniz.

2. Çözüm Yolu:

Sorun internet tarayıcınıza bağlı DNS ve gizlilik ayarlarından kaynaklı olabilir bu nedenle ikinci olarak uygulayabileceğiniz yöntem; farklı bir taracıyıdan Exxen platformuna bağlanmayı denemek, tarayıcınızın yeni bir sürümü yayınlanmış ise güncellemek ve tekrar başlatmak olacaktır.

3. Çözüm Yolu:

Üçüncü olarak internet bağlantı hızınızı kontrol edin. Düşük bağlantı hızı Exxen'in geç yanıt vermesinden dolayı sitenin açılmamasına ve isteğin zaman aşımına uğramasına neden olabilir. İnternet bağlantı hızınızda bir düşme yaşıyorsanız internet sağlayıcınızla iletişime geçmelisiniz.

4. Çözüm Yolu:

Sorun bilgisayarınızdan kaynaklı da olabilir. Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyebilir; arka planda çalışan uygulamaları kontrol ederek gereksiz çalışan uygulamaları kapatarak oluşan sorunun önüne geçebilirsiniz.

5. Çözüm Yolu:

Tarayıcınızın, eklentiler/uzantılar kısmında bulunan veya arka planda açık kalan bir VPN programı nedeni ile Ex

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA