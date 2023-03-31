Ege’de şiddetli deprem | AFAD 2023 son depremler
AFAD verilerine göre Ege Denizi’nde saat 19.05’te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Çeşme ilçesinin 200 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 7,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
İzmir'in Çeşme ilçesinin 200 kilometre açıklarında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yakın lokasyonda oluşan deprem 7.99 kilometre derinlikte oluştu.
İŞTE DEPREMİN DETAYLARI
Büyüklük: 4.7 (Mw) Yer: Ege Denizi Tarih: 2023-03-31 Saat: 19:05:20 TSİ Enlem: 37.439 N Boylam: 24.247 E Derinlik: 7.99 km
2023 AFAD SON DEPREMLER
31-03-2023 19:05:2037.43924.2477.99MW4.7Ege Denizi569859
31-03-2023 18:47:5537.80736.417ML2.5Andırın (Kahramanmaraş)569857
31-03-2023 18:46:1137.85235.3047ML2.1Yahyalı (Kayseri)569858
31-03-2023 18:41:4837.7444.2066.01ML2.4Başkale (Van)569856
31-03-2023 18:34:4337.53637.2557ML2.3Pazarcık (Kahramanmaraş)569853
31-03-2023 18:32:5938.22338.1197ML1.9Yeşilyurt (Malatya)569855
31-03-2023 18:31:3938.23537.7227ML2.3Elbistan (Kahramanmaraş)569854
31-03-2023 18:27:1637.53637.2527ML2.0Pazarcık (Kahramanmaraş)569848
31-03-2023 18:25:1038.66826.6746.94ML1.4Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.32 km] Foça (İzmir)569852
31-03-2023 18:23:0838.09637.854.56ML2.8Doğanşehir (Malatya)569849
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