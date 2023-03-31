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Ege’de şiddetli deprem | AFAD 2023 son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
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Ege’de şiddetli deprem | AFAD 2023 son depremler

AFAD verilerine göre Ege Denizi’nde saat 19.05’te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Çeşme ilçesinin 200 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 7,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Ege Denizi'nde saat 19.05'te 4.7 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinin 200 kilometre açıklarında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yakın lokasyonda oluşan deprem 7.99 kilometre derinlikte oluştu.

İŞTE DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük: 4.7 (Mw) Yer: Ege Denizi Tarih: 2023-03-31 Saat: 19:05:20 TSİ Enlem: 37.439 N Boylam: 24.247 E Derinlik: 7.99 km

2023 AFAD SON DEPREMLER

31-03-2023 19:05:2037.43924.2477.99MW4.7Ege Denizi569859

31-03-2023 18:47:5537.80736.417ML2.5Andırın (Kahramanmaraş)569857

31-03-2023 18:46:1137.85235.3047ML2.1Yahyalı (Kayseri)569858

31-03-2023 18:41:4837.7444.2066.01ML2.4Başkale (Van)569856

31-03-2023 18:34:4337.53637.2557ML2.3Pazarcık (Kahramanmaraş)569853

31-03-2023 18:32:5938.22338.1197ML1.9Yeşilyurt (Malatya)569855

31-03-2023 18:31:3938.23537.7227ML2.3Elbistan (Kahramanmaraş)569854

31-03-2023 18:27:1637.53637.2527ML2.0Pazarcık (Kahramanmaraş)569848

31-03-2023 18:25:1038.66826.6746.94ML1.4Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.32 km] Foça (İzmir)569852

31-03-2023 18:23:0838.09637.854.56ML2.8Doğanşehir (Malatya)569849

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