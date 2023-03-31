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Nusret Gökçe bir kez daha gönülleri fethetti! Deprem bölgesi için AFAD'a dev bağış

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde ağır yıkıma neden olurken tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. İlk günden beri yardım çalışmalarına destek vererek afet bölgesine onlarca yardım TIR gönderen Nusret Gökçe, mobil araçlarla her gün 5 bin kişiye de yemek dağıtımı yapmıştı. Daha önce AFAD'a 25 milyon lira bağışlayan Gökçe, bir yardımda daha bulundu.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 14:11
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Nusret Gökçe bir kez daha gönülleri fethetti! Deprem bölgesi için AFAD’a dev bağış

Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası afet bölgesine onlarca TIR gönderen Nusret Gökçe, önce yiyecek ve gıda yardımında bulunmuş, ardından mobil aracıyla her gün 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı.

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Nusret Gökçe bir kez daha gönülleri fethetti! Deprem bölgesi için AFAD’a dev bağış

"Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele" diyen Nusret, AFAD'a da 25 milyon TL de bağışta bulunduğunu açıklamıştı.

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Nusret Gökçe bir kez daha gönülleri fethetti! Deprem bölgesi için AFAD’a dev bağış

GÖKYÜZÜNDEN YARDIM ÇAĞRISI

Restoran zinciriyle tüm dünyada adını duyuran Nusret Gökçe, daha sonra ABD'nin Miami şehrinde ilginç bir yardım çağrısı yapmıştı.

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Nusret Gökçe bir kez daha gönülleri fethetti! Deprem bölgesi için AFAD’a dev bağış

Nusret, bu kez uçakla gökyüzüne "Hep for Turkiye #saltbea" yazdırmış, o sırada sahilde bulunan yüzlerce insanın dikkatini çekmişti.

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Nusret Gökçe bir kez daha gönülleri fethetti! Deprem bölgesi için AFAD’a dev bağış

25 MİLYON LİRA DAHA BAĞIŞLADI

Deprem bölgesi için çalışmalarına devam eden ünlü işletmeci AFAD'a 25 milyon lira daha bağışta bulundu.