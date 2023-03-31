Nusret Gökçe bir kez daha gönülleri fethetti! Deprem bölgesi için AFAD'a dev bağış

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde ağır yıkıma neden olurken tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. İlk günden beri yardım çalışmalarına destek vererek afet bölgesine onlarca yardım TIR gönderen Nusret Gökçe, mobil araçlarla her gün 5 bin kişiye de yemek dağıtımı yapmıştı. Daha önce AFAD'a 25 milyon lira bağışlayan Gökçe, bir yardımda daha bulundu.