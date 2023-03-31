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TCDD'den yüksek gerilim uyarısı! Ankara-Kırıkkale arasındaki bölüme dikkat...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
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TCDD’den yüksek gerilim uyarısı! Ankara-Kırıkkale arasındaki bölüme dikkat...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimleri için yüksek gerilim uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

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