Gaziantep’te korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 13.56 sıralarında merkez üssü İslahiye olan, yerin 14.39 kilometre derinliğinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.