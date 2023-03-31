Gaziantep'te korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğle saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 13.56 sıralarında merkez üssü İslahiye olan, yerin 14.39 kilometre derinliğinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.31 14:31:11 36.6678 36.3787 9.8 -.- 2.3 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.31 14:23:44 38.4143 37.3175 5.0 -.- 2.5 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 14:12:27 37.2942 36.6795 5.4 -.- 1.9 -.- KALEDIBI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 13:56:56 36.9908 36.5998 10.2 -.- 4.6 -.- DEGIRMENCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.31 13:47:05 37.5550 37.2165 5.6 -.- 2.5 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 13:33:43 38.4092 40.3678 8.2 -.- 2.3 -.- BELEN-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.03.31 13:31:37 38.0537 36.6297 17.2 -.- 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 13:30:41 37.8642 36.3468 4.9 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 13:29:16 37.8512 36.3527 5.8 -.- 2.2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 13:19:28 38.4263 37.2240 5.0 -.- 2.6 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 13:15:11 40.1868 30.5875 5.0 -.- 2.2 -.- DANISMENT-YENIPAZAR (BILECIK) İlksel
2023.03.31 13:13:47 40.2410 30.7838 5.0 -.- 1.9 -.- HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU) İlksel
2023.03.31 13:08:26 37.9263 36.3872 13.3 -.- 1.3 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 13:06:12 37.9612 36.3120 2.3 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 13:04:40 37.7935 36.4535 1.5 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 13:02:37 38.1143 36.7748 6.2 -.- 2.2 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 12:54:37 37.8495 36.6202 8.3 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.31 12:48:50 39.4360 33.4902 7.6 -.- 1.5 -.- TATIK-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2023.03.31 12:43:57 37.8935 36.2425 7.8 -.- 2.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.31 12:35:10 37.8665 36.3440 8.9 -.- 2.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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