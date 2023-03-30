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Tunceli-Erzincan kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2023
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Tunceli-Erzincan kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamayla yoğun kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar etkili olduğu belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun tipinin uzun mesafe görüşü kapatması nedeniyle, Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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