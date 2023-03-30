Tunceli-Erzincan kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun tipinin uzun mesafe görüşü kapatması nedeniyle, Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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