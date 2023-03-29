İSTANBUL TERAVİH SAATİ 2023 | Teravih namazı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?
2023 Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılındı. İstanbul teravih namazı saatleri, Ramazan ayının gelişiyle birlikte gündeme getiriliyor. Teravih namazı saati her gün farklılık gösteriyor. Diyanet'in yayınladığı 2023 Ramazan imsakiyesi ile belli oldu. Peki, teravih namazı saat kaçta, kaç rekat kılınır? İşte, namaz saatleri...
İstanbul teravih namazı saatlari, Ramazan ayına girilmesiyle birlikte merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilin teravih namazı saatleri belli oldu.Peki, Teravih namazı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte namaz saatleri...
İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İstanbul'da 23 Mart Perşembe akşamı yatsı ezanı 20:45'te okunuyor. Buna göre; teravih namazı yatsı namazının hemen ardından kılınacak.
İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?
Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar.
Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.
ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR 2023?
Oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayı bu yıl 23 Mart Çarşamba günü başladı. Diyanet dini günler takvimine göre ise Ramazan ayının son günü 20 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir.
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- İSTANBUL TERAVİH SAATİ 2023 | Teravih namazı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?
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