İSTANBUL TERAVİH SAATİ 2023 | Teravih namazı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?

İstanbul teravih namazı saatlari, Ramazan ayına girilmesiyle birlikte merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilin teravih namazı saatleri belli oldu.Peki, Teravih namazı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte namaz saatleri...