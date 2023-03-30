İstanbul-Bakırköy'de otomobil metro hattına uçtu! 2 kişi yaralandı
Bakırköy'de D-100 Karayolu Ataköy yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkulukları parçalayarak metro raylarına uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, D-100 Karayolu yan yolda Ataköy Metro İstasyonu yakınlarında saat 23.30 sıralarında meydana geldi.
Yan yolda seyir halinde bulunan Merve Özata'nın kullandığı 34 GCM 430 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.
Otomobil, demir korkulukları parçalayarak metro raylarına uçtu.
İKİ YARALI VAR
Kazada sürücü Merve Özata ve yanındaki Merve Levent, hafif şekilde yaralandı.
Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
OTOMOBİL DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI
Raylara düşen otomobil, metro hattındaki elektrik akımı kesildikten sonra kurtarıcı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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