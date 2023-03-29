D100 Karayolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti trafiğe açıldı
D100 Karayolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti yoğun kar yağışı nedeniyle bir TIR'ın kayarak yolu kapatması sonucu trafiğe kapandı. Tırın yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan yol, çift yönlü trafiğe açıldı.
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde makaslayan tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kara yolunun Karanlıkdere mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 KR 056 plakalı tır, kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle makasladı.
Makaslayan tıra, aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ARC 585 plakalı otomobil çarptı.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamadı.
Yolun kapalı olması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.
Güzergahı kullanan sürücüler, Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.
Tırın yoldan çekilmesi çalışması nedeniyle yolun Ankara yönü de trafiğe kapatıldı.
YOL AÇILDI
Tırın yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan yol, çift yönlü trafiğe açıldı.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteorolojik uyarıların ardından, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI
Kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, yoğunlaştı.
Kar, Karanlıkdere, Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Sarıçökek, Kaynaşlı Abant Kavşağı, Elmalık, Polisevi geçişlerinde etkili oldu.
Kar kalınlığının yer yer 15-20 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı kesiminde sürücüler, zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük çekti.
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