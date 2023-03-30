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SGK çalışanlarının fazla mesai süresi için flaş karar

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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SGK çalışanlarının fazla mesai süresi için flaş karar

SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. Buna göre çalışanlar, Nisan-Haziran döneminde saat başına 54 TL fazla mesai ücreti alacak.

EYT başvurularındaki yoğunluk nedeniyle SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı.

Çalışanlar, Nisan-Haziran döneminde saat başına 54 TL fazla mesai ücreti alacak.

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI

Konuya dair dün bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ediyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun." demişti.

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