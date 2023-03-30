SGK çalışanlarının fazla mesai süresi için flaş karar

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI

Konuya dair dün bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ediyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun." demişti.