A Haber sunucusu Erkan Tan'ın acı günü: Emekli Vali Hikmet Tan son yolculuğuna uğurlandı
A Haber Sabah Ajansı sunucumuz Erkan Tan'ın babası Emekli Vali Hikmet Tan hayatını kaybetti. Tan için İçişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hikmet Tan Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Hikmet Tan'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdülhalik Çimen ve A Haber çalışanları da katıldı.
A Haber'de Sabah Ajansı programını sunan gazeteci Erkan Tan'ın babası emekli Vali Tan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TERÖRÜN KARŞISINDA DİMDİK DURDU
Uzun süre kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulunan Tan, görev yaptığı yıllarda devletini en iyi şekilde temsil etti. Tan, aynı zamanda terörün karşısında dimdik duran isimlerden birisiydi.
SUİKAST GİRİŞİMİNE UĞRAMIŞTI
Hikmet Tan, 2 Temmuz 2004'te Van Valisi olarak görev yaparken, makam aracının valiliğine ulaşmasına ramak kala, uzaktan kumandalı bomba patlatılmış, olayda 4 terörist öldürülmüştü. Vali ve korumaları saldırıdan yaralı olarak kurtulurken, saldırıyı, PKK terör örgütü üstlenmişti.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÖREN
Emekli Vali Hikmet Tan için İçişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdülhalik Çimen, Erkan Tan ile ailesi katıldı. Tan, kılınan cenaze namazanın ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığında son yolculuğa uğurlandı.
HİKMET TAN KİMDİR?
1941 yılında Şırnak'ta doğan Hikmet Tan, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Şebinkarahisar kaymakam vekilliğinin ardından Türkoğlu, Tekman, Foça, Erbaa, Çerkezköy, Altındağ, Osmangazi ve Tirebolu kaymakamlıklarını yapan Tan, Van ve Adıyaman valilikleri yaptı.
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